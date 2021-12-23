نيابة المحلة تأمر بحبس الطبيب المتهم بقتل والدته خنقا في الشارع

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تعليماته إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بحبس طبيب بشري متهم بقتل والدته خنقاً بيده، ومحاولته الفتك بوالده باستخدام سلاح أبيض «سكين»، في أحد الشوارع بمدينة المحلة الكبرى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسماع أقوال شهود الواقعة والاطلاع على تحريات المباحث.

النيابة تقرر حبس المتهم لحين سماع أقوال الشهود

كما وجه المحامي العام، في تعليماته إلى مساعديه، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محل إقامة الأسرة، وسماع أقوال شهود العيان من الجيران بمنطقة «الزهراء» بمدينة المحلة، فيما باشر أعضاء النيابة العامة الانتقال إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة، والاطلاع على أوراق تفيد بأن الطبيب يعاني من خلل واضطرابات نفسية، للتأكد من صحة تلك الأوراق من عدمه.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً في وقت سابق، من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمقتل سيدة تُدعى «م. ن.»، 59 سنة، ربة منزل، خنقاً على يد ابنها «حسام ن.»، 37 سنة، طبيب بشري، بسبب خلافات أسرية نشبت بين الابن ووالديه.

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كما أمر مدير أمن الغربية بتكوين فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، والمعاينة الأولية لموقع الحادث، بأن الطبيب المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما دفعه إلى خنق والدته، ومحاولته الاعتداء على والده، بواسطة أداة حادة، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه من بين يديه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الطبيب المتهم، مكتف الأيدي، بواسطة عدد من أهالي منطقة «الزهراء»، الذين تمكنوا من الإمساك به أثناء تنفيذ جريمته.