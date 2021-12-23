قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ لخدمة أهالي سيدي براني بمطروح

نظمت اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في مركز سيدي براني ومدينة السلوم، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات.

تتضمن القافلة الطبية تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية)، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة، ومن المقرر أن تستمر القافلة حتى غد الجمعة، وتبدأ فعالياتها في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.

الكشف على 1205 مرضى في سيدي براني باليوم الأول

ووقعت القافلة الطبية، خلال اليوم الأول، الكشف الطبي على 1205 مرضى، من أبناء سيدي براني بمحافظة مطروح، وسط إشادات من جانب المواطنين بالأطباء المشاركين ضمن القافلة.

جاء تنظيم القافلة الطبية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والمنسق العام للقافلة، الدكتور محمد شعبان، من الأمانه العامة لمجلس الوزراء.

توفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي مطروح

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن تنظيم القافلة يأتي استمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة مطروح، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات، وتستمر القافلة الطبية الشاملة خلال يومى 23 و24 ديسمبر الحالي، لأهالي مركز سيدي براني ومدينة السلوم، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان، تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة كفر الشيخ.

محافظ مطروح يشكر رئيس جامعة كفر الشيخ

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر للجنة الطبية بمجلس الوزراء، وإلى رئيس جامعة كفر الشيخ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، على المشاركة الفاعلة فى تقديم الخدمات الطبية لأهالى مطروح، مع التوجيه لجميع الأجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات، وتيسير أعمال القافلة، وتحقيق المستهدف الاستفادة منها، مع الإعلان عنها للوصول إلى جميع الأهالى بالسلوم.