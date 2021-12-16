جامعة كفر الشيخ: الرئيس كان سعيدا بمشروعات الطلاب

قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، إن الكلية أنشئت بعد أن طرحها الرئيس عبدالفتاح كفكرة في مؤتمر الشباب في عام 2019، وتستهدف مساعدة مصر في خطة التحول الرقمي وتحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم قطاع الصناعة والأعمال في مصر والكوادر البشرية التي لديها مهارات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الرئيس كان سعيدا بمشروعات الطلاب.

أقسام الكلية

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الكلية بها عدة أقسام، هي الروبوتات والآلات الذكية، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، قسم علوم البيانات، وقسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

تنمية مهارات الشباب

وتابع المشرف على كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، أن الكلية تعمل على تنمية مهارات الشباب لخلق وظائفهم بأنفسهم، إذ أن الثورة الصناعية الرابعة ستشهد اختفاء العديد من الوظائف وظهور وظائف جديدة، وبالتالي فإن الكلية تؤهل الشباب للتعامل مع الوظائف الجديدة من خلال أقسامها المختلفة.

ولفت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سعيدا بلقاء شباب الكلية واستمع إلى مشروعاتهم التي قدموها بالتفصيل، ومن هذه المشروعات، مشروع روبوتات للسير في مسار محدد لنقل البضائع داخل المصانع ونقل المواد الخطرة، وروبوت آخر لاستخدام كاميرات السيارات والروبوت الطبي الذي يستخدم في نقل الأدوية والأطعمة في ظل أزمة كورونا الحالية والتعقيم الذاتي وبعض القياسات الحيوية مثل درجة الحرارة والنبض والأكسجين وعمل فيديو كونفرانس بين الطبيب والمريض.