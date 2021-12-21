جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة متكاملة لمركز ومدينة السلوم غدا

تنظم اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ، ومؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في نطاق مركز ومدينة السلوم، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والمنسق العام للقافلة، الدكتور محمد شعبان، من الأمانه العامة لمجلس الوزراء.

القافلة الطبية تشمل الكثير من التخصصات

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان له قبل قليل، إن القافلة الطبية المجانية تضم العديد من التخصصات الطبية، تشمل العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية، ويجري تنظيمها على نفقة الدولة.

القافلة يومي الخميس والجمعة

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن القافلة ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة عصراً بمركز ومدينة السلوم، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان، تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة كفر الشيخ، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الجامعة في إطار دورها لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن محافظ مطروح سيكون في استقبال القافلة الطبية المجانية.