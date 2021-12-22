الرئيس: «أنا كمسؤول عنكم مبفكرش في حاجة إلا الحفاظ على الدولة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه بانتهاء الأراضي الزراعية جراء التجريف أو البناء سيفوت المصريين الكثير من الفرص، مضيفًا «أنتوا كمصريين هيجي عليكوا وقت تقولوا مش عارفين نعيش والبلد مش قادرة تلبي مطالبنا أو الحكومة مقصرة ولازم نغير ونهد الدنيا، أنت كل اللي عندك في دماغك هد الدنيا، لكن أنا كمسؤول عنكم مبفكرش في حاجة إلا الحفاظ على الدولة، واللي بيتعمل محاولة إننا نوجد أسباب نمو مناسبة توفر رخاء على قد ما نقدر في تلك المعادلة الصعبة».

تجريف الأراضي الزراعية يفوت العديد من الفرص على المصريين

وتابع رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنَّ تكرار الرسائل على المستمع غرضها الوصول إلى الجميع، مشيرًا إلى أنَّ مشروعات حياة كريمة سيتمّ تنفيذها على مدار 3 سنوات، «تفتكروا مع النمو السكاني ده مش هنكون عايزين امتدادات مستقبلية في المدارس والصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الشرب والكهرباء».

السيسي يفتتح مشروعات تنموية بالصعيد في مقدمتها مجمع إنتاج بنزين

الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.