الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. تفاصيل قرار «الصحة» بنوعها وأماكنها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، وقالت الوزارة إن تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة سيكون في نفس مراكز تلقي لقاح كورونا، والوحدات الصحية التي تم أخذ الجرعة الأولى الثانية بها، مؤكدةً أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في تنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواجهة العدوى، وكذلك المتحورات التي تطرأ على الفيروس من حين لآخر.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وحول نوع الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كافة مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، حددت فيه نوع الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، التى جاءت على النحو التالي:

- الحاصلون على لقاح سبوتنك سيتم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا أو لقاح فايزر أوموديرنا في الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

- الحاصلون على لقاح جونسون، من المقرر تطعيمهم بلقاح جونسون في الجرعة الثالثة أو بنوع آخر مثل استرازينيكا أو لقاح فايزر أو لقاح موديرنا.

- الحاصلون على لقاح فايزر، سيتم تطعيمهم بنفس اللقاح أو بالبديل له وهو لقاحي موديرنا أو استرازينيكا.

- فيما يتعلق بالحاصلين على لقاح موديرنا في الجرعتين الأولي والثانية، فيحصلون على نفس اللقاح في الجرعة الثالثة أو البديل له وهو فايزر أو استرازينيكا.

- أما الحاصلون على لقاح أسترازينيكا، فمن المقرر حصولهم على نفس اللقاح في الجرعة التعزيزية، أو البديل له مثل فايزر أو موديرنا.

- وعن الحاصلين على لقاح سينوفارم، سيتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم، وحال عدم توفره يتم تطعيمهم بلقاح سينوفاك أو استرازينيكا أو فايزر أو موديرنا.

أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.