أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة.. «الإفتاء» تحسم الجدل

أوصى النبي، صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة عليه يوم الجمعة، لذلك يبحث الكثير من الناس عن أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة، حتى ينالوا الأجر من الله، وقد أوصي الني بكثرة الصلاة عليه في مواضع كثيره منها «إنَّ من أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعة؛ فأكْثِرُوا علي مِن الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليَّ»، وتعرض الوطن أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة حسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني.

أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء، إن أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة هي أن يقول المسلم الصلاة الإبراهيمية «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، وهي أكمل وأفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة وفي أي وقت آخر.

وأوضحت دار الإفتاء حول أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة، أن الرسول أوصى بكثرة الصلاة عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات»، والصلاة على النبي جائزة في غير الصلاة بأي صيغة من التي تحتوي على مدح وتشريف وتكريم.

الصيغة الإبراهيمية

وأضاف أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان، أن الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد هي أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة وفي اي وقت آخر، أو أي صيغة تجري على لسانك المهم أن نداوم على هذا الفعل وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات حتى ننال الجزاء.