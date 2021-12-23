تردد قناة روتانا سينما المصرية.. اتبع هذه الخطوات لمشاهدة أجمل الأفلام

يبحث كثير من الناس عن تردد قناة روتانا سينما، لقضاء وقت في مشاهدة الأفلام رفقة الأسرة، لاسيما في الإجازات والعطلات الرسمية والمناسبات، ويفضل الكثيرون مشاهدة روتانا سينما، نظرًا لما تعرضه من أفلام مميزة ومتنوعة، خاصة وأن فواصلها الإعلانية قصيرة، لذا تستعرض «الوطن» في هذا الصدد، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة روتانا سينما المصرية.

تردد قناة روتانا سينما المصرية

وإليكم تردد قناة روتانا سينما المصرية الجديد التي تحرص على عرض مختلف الأفلام لمشاهديها من رومانسي وكوميدي وأكشن.

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11296 أو 12226

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

- النمط: DVB-S

- التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2021

وإليكم خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2021، على الجهاز الإرسال الخاص بتليفزيون المنزل، وهي كما يلي:

- انقر على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت كنترول.

- وبعدها انقر على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار تثبيت أو Installation.

- قم بعدها باختيار Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- اكتب التردد الخاص بالقناة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار التردد الأفقي H، وبعدها إدخال معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.

- سيتم تنزيل القناة بالتردد الجديد، وبعد الانتهاء ابحث عن القناة في قائمة القنوات الموجودة.