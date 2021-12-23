الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خلال ساعات.. وهذا موعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، خلال الساعات القادمة، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة ببعض المناطق، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح

وأضافت الأرصاد أن الطقس نهارًا، يكون معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسب تصل لـ30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطرب خلال الساعات القادمة، يصل ارتفاع الأمواج به إلى 2 ونص متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

شبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر

ونوهت الهيئة إلى أن هناك توقعات بانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية، ومدن القناة، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة، خلال الفترة من الجمعة الموافق 24 ديسمبر، حتى الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه.

موعد تحسن الأحوال الجوية

ويشير بيان الظواهر الجوية الصادر عن هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الاثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر، حيث يتوقع خبراء الهيئة عدم سقوط أمطار، واستقرار حركة الرياح حتى الأربعاء المقبل.