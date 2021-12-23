فتاة تبلغ عن واقعة تحرش: «لمس جسمي ولما زعقت ضربني لحد ما نزفت»

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا يوضح تعرض إحدى الفتيات للتحرش، داخل سيارة ميكروباص في القاهرة، وكتبت الفتاة عبر صفحتها منشورًا توضح تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها.

تقول «منى.ص» خلال منشور لها: «مش عارفه اكتب أقول إيه بس أنا منهارة من العياط، أنا النهاردة اتعرضت للتحرش من الشخص ده، انا كنت قاعدة على الكرسي القلاب في العربية وحسيت بأيد وضعت عليا من الخلف، قعدت أبعد وأقول أكيد في حاجه غلط، وبعدين عملت نفسي بعدل الجاكيت من ورا لقيته حاطت أيده عليا ولما اتأكدت ضربته بالقلم، وهو شدني من شعري وضربني ف بوقي لغاية ما كنت عمالة أنزف دم، الناس قعدت تهديني وأنا طبعا كنت في حالة هيستريا من الصويت والعياط الناس طلعوني أقعد ع الكرسي اللي ورا».

ضرب وتحرش

وتضيف الفتاة: «السائق وأحد الأشخاص بيقولي خلاص بقى يابنتي عديها حصل خير عايزين نمشي؟ قولتله بصريخ ده اللي هامك ما أنا لو بنتك مكنتش عملت كده ولما شاف أني بصوره كان عايز يضربني زي ما انتوا شايفين كده وكان جمبي بنت قعدت تحضني وتعيط عليا وخدتني وركبتني قدام جمب السواق والناس نزلوا ع الطريق وكان بيحاول يفتح الباب اللي قدام عشان ياخد مني الموبايل السواق قفل المسوجر وقعدوا يزقوا فيه أنا دلوقتي عايزه حقي في ناس قالتلي دي شويه صور مش هتعرف تعملي بيهم حاجه ولا تعرفي تجبيه ف هل ده حقيقي؟».