مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة ربع نقل قرب مدينة 15 مايو

لقي عامل مصرعه وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي بالقرب من مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق عقب تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بالحادث

بدأت تفاصيل الحادث، فور تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدينة 15 مايو وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين جميعهم من منطقة الصف، إلى أقرب مستشفى، ونشر الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات، كما جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث بعد تحرير محضر، وباشرت النيابة التحقيقات.

حبس لصوص البطاريات بـ 15 مايو

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية حبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات عن طريق «الضغط على الكابود»، كما طلبت النيابة سرعة تحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيهما مخدرات من عدمه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلين اثنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان – لهما معلومات جنائية وبحوزتهما بطارية سيارة «مجهولة المصدر» - سلاح أبيض «سكين» – زردية، وبمناقشتهما عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، أمكن التوصل للمجني عليه مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه اتهم العاطلين بالسرقة.

وتبين من مناقشتهما أنهما كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود»، وأقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموا العاطلين بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.