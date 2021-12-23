محمد محمود عبدالعزيز ينشر صورة تجمعه بوالده: «أبويا ومراتي وأنا»

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، على مشاركة متابعيه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة جديدة تجمعه بزوجته ووالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي جرى فيها استخدام برنامج لتعديل الصور ليعيده للحياة.

أول صورة لينا مع بعض.. أبويا ومراتي وأنا

وكتب «عبدالعزيز» تعليقا على الصورة: «مع بداية حياتي الجديدة، برضه هتكون معايا فيها إن شاء الله، أول صورة لينا مع بعض، أبويا ومراتى وأنا».

وتابع في منشوره: «مش عارف أشكرك إزاي على الهدية الحلوة أوي أوي أوي دي بجد تسلم إيدك يا صديقى المحترم جدا.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا، ولكل من رحلوا عنا»، دون إشارة الى الشخص الذي يتوجه إليه بالشكر.

وكان الفنان محمود محمود عبدالعزيز، أعلن صباح الثلاثاء، عقد قرانه من زوجته «سافانا سافي»، ونشر «عبدالعزيز» فيديو للحظات عقد القران موجها رسالة مؤثرة إلى والده الراحل محمود عبدالعزيز.

وفي 25 أغسطس الماضي نشر محمود الخيامي، أحد أصدقاء أبناء الفنان محمود عبدالعزيز، عدة فيديوهات عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» للفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، وهو يجلس على الأرض متكئًا على قدميه ويقدم «خاتم خطوبة» لإحدى الفتيات، على نغمات أغنية سميرة سعيدة «مون شيري».

وظهر محمد محمود عبدالعزيز، في مقطع الفيديو، وسط مجموعة من أصدقائه، وهو يحتضن إحدى الفتيات وقام بتقديم خاتم الخطبة، وعلّق صديقه محمود الخيامي على الفيديو قائلًا: «أخويا وحبيبي وعشرة عمري ربنا يسعدك ويبارك لك في سارة ويبارك لها فيك يا حبيب أخوك ويرحم اللي رباك، ربنا يسعدك يا حبيبي فرحان لك قوي».

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر محمد محمود عبدالعزيز وعروسه، وشقيقه «كريم» وزوجته وصديقهما المشترك محمود الخيامي، وهم يرقصون على إحدى أغاني المهرجانات، مصحوبة بتعليق من «الخيامي» وقوله: إخواتي الغاليين أولاد الغالي ربنا يسعدكم ويبارك لكم وفيكم ويبارك لنا أجمعين يا حبايبي.