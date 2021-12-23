التفاصيل الكاملة للقبض على «سيدة القصير» لسرقة مشغولات ذهبية

قررت نيابة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، حبس سيدة تُدعى «هـ. أ.»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة «بورتو غالب»، في مدينة مرسى علم، جنوب المحافظة السياحية.

مباحث مرسى علم تكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم مرسى علم، برئاسة المقدم محمود زمزم، رئيس المباحث، من كشف غموض سرقة 400 جرام من المشغولات الذهبية، من داخل شقة سيدة تُدعى «أ. م.»، مقيمة بمنطقة «بورتو غالب»، في مرسى علم.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة مباحث مرسى علم، من سيدة تمتلك «بازار» لبيع المشغولات الذهبية بمطار مرسى علم، باختفاء بعض المشغولات الذهبية من شقتها، الكائنة بمنطقة «بورتو غالب»، في مدينة مرسى علم.

فك غموض سرقة مشغولات ذهبية في مرسى علم

ودلت تحريات مباحث قسم شرطة مرسى علم، برئاسة المقدم محمود زمزم، رئيس المباحث، والرائد يحيى الشعار، معاون مباحث القسم، على أن وراء الواقعة سيدة تُدعى «هـ. أ.»، تمكنت من سرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقة السكنية الخاصة بالمجني عليها، وفرت هاربة إلى مدينة القصير.

ََوتمكنت قوة من ضباط مباحث القسم من القبض على المتهمة، التي تبين أنها تقيم بمدينة القصير، واعترفت المتهمه بسرقتها المشغولات الذهبية، وأرشدت عن مكان المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.