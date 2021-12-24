«التموين»: مصر ضمن أفضل 10 دول في احتياطي السلع.. واقتربنا من الاكتفاء الذاتي بالسكر

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن وجود احتياطي استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى مصر، موضحًا أن هناك حالة من الحراك كبيرة جدًا تسود مصر، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرة «حياة كريمة»، تعد من أهم المبادرات في دول الأسواق الناشئة، مشددًا على أن مصر حاليًا من ضمن أفضل 10 دول في العالم، لديها احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية.

المخزون الاستراتيجي من السلع

وأضاف «عشماوي»، في لقاء مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن مخزون مصر من القمح يكفي لثلاث شهور، ومخزونها من الزيوت يكفي لخمس شهور، والمخزون من اللحوم يكفي لـ17.9 شهر، ومتوسط المخزون الاستراتيجي من السلع الأخرى يصل إلى 6 شهور، مشددًا على أنه لا يوجد أي دولة لديها هذا الاحتياطي الاستراتيجي، ومصر حققت طفرة في وفرة السلع وتخزينها.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أنه بالنسبة للسكر والأرز فإن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي منهما، وهذا سيحدث في الفترة المقبلة.

وشدد على أن المصريين ينفقون حوالي 33% من دخلهم على بند الطعام، موضحًا أنهم ينفقون 678 مليار جنيه على السلع الغذائية، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة في استيعاب التضخم بشكل جيد، محذرًا من خطورة النمو السكاني لأن مصر من أكبر الدول على مستوى العالم في هذه المعدلات، وأن مصر تفوق الصين والهند في هذه المعدلات.

الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

وطالب بالحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر في ظل معدلات النمو السكاني التي تصل إلى 2.5% كل سنة، لافتًا إلى أنه لكي تصل مصر إلى معدل نمو إيجابي يجب أن يصل معدل النمو إلى ثلاثة أضعاف النمو السكاني، أي تحتاج إلى تحقيق 7.5% معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي، وهذا أمر صعب في ظل النمو السكاني الحالي، لأن الزيادة السكانية تأكل ثمار النمو.