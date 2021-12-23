التموين: تآكل الطبقة المتوسطة وضع طبيعي.. ويوجد بالطو بـ350 ألف جنيه «فيديو»

قال اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن لجنة العدالة الاجتماعية وضعت بعض المعايير التي تخص تنظيم الدعم، وتم عمل تنقية لملايين من المواطنين، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين من الدعم حاليًا أكثر مما ينبغي، وقد يكون هناك أشخاص مستحقين غير موجودين في المنظومة.

دعم السلع والمنتجات وصل لـ 87 مليار جنيه

وأضاف «عشماوي»، خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن تآكل الطبقة المتوسطة وضع طبيعي للتغيرات الدولية في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك «بالطو» يصل سعره إلى 350 ألف جنيه، لأن العملية عبارة عن عرض وطلب، وتوجد سيارة بـ 52 مليون جنيه.

وأوضح أن الدعم كان في السابق حوالي 36 مليار جنيه، أما الآن فأصبح 87 مليار جنيه لدعم السلع والمنتجات الغذائية، لافتًا إلى قواعد المستفيدين من دعم السلع الآن بلغت 64 مليون مواطن، وهو رقم بحاجة إلى إعادة النظر وتقييم الموقف لضبط المنظومة.

وأفاد إبراهيم عشماوي، أن الخبز يحصل على دعم كبير، ويجب تحويله إلى نقدي لمنع التلاعب، لأنه كلما اختلف سعر السلعة التي تحتوي على سعرين في السوق يكون الفساد فيها أكثر سهولة، مشيرا إلى أن مصر لديها 76 صومعة للقمح على مستوى الجمهورية، بطاقة استيعابية 3.4 مليون طن، واستطاعت ضبط المنظومة وعدد المستفيدين من منظومة الخبز 72 مليون مواطن.

لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية

واستطرد أنه خلال العامين الماضيين، لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية، رغم أن مصر تستورد 92% من احتياجاتها في الزيوت من الخارج، وهذا سبب الزيادات السعرية في بعض السلع وتعبر طبيعية نتيجة تكلفة الإنتاج العالمي.

فيما أكّد أن مبادرة «حياة كريمة» تعد الأهم في الأسواق الناشئة، معقبًا: «خُمس إجمالي الناتج المحلي أتي من مشروعات التجارة الداخلية بإجمالي 1.4 تريليون جنيه»، مشيرا إلى أن 10 ملايين شخص يعملون في قطاع التجارة الداخلية».

وأضاف: «متوسط المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي لمدة 6.5 شهر والأرز 3 شهور، والسكر 3.5 شهر والقمح 5.3 شهر، بينما يكفي مخزون اللحوم لمدة 17.9 شهر للحوم، وهو ما يفسر عمل سلاسل الإمداد بكفاءة كبيرة»، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ 72 مليون شخص.