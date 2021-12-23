غلق مطلع الطريق الدائري كليا للقادم من ميدان المنيب 21 يوما

أغلقت الإدارة العامة للمرور، مطلع الطريق الدائري كليًا للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي لمدة 21 يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط وجود الخدمات المرورية، تبدأ من الـ6 صباح غد الجمعة وحتى صباح الخميس الموافق 13 يناير 2022 على مدار 24 ساعة.

توسعة الطريق الدائري

يأتي ذلك في إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، وسيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائري من شارع البحر الأعظم، والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي، والمؤدي إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة.

التحويلات المرورية

وتيسيرا لحركة المرور نفذت التحويلات الآتية:

- القادم من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي ويرغب في السير باتجاه مطلع الدائري المؤدي لمناطق المعادي والقاهرة الجديدة يسلك «شارع البحر الأعظم حتى ما بعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق المريوطية والهرم».

- الصعود أعلى الطريق الدائري في اتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف، والعودة مرة أخرى للطريق الدائري، والاتجاه المؤدي إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة.

نشر لوحات إرشادية ووضع إشارات ضوئية للسائقين

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الفرق المرورية ووسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط، ووضعت اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية؛ لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية؛ لمنع التكدسات.