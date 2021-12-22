«الموسيقيين»: الفنادق ملتزمة بقرار منع الفلاشات في حفلات رأس السنة

ساعات قليلة، وتنطلق حفلات الكريسماس ورأس السنة في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية، التي ستشهد عدد كبير من الحفلات بعد منعها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

قرار الفلاشة ليس فقط على حفلات رأس السنة

ومن المقرر أن تكون حفلات هذا العام هي الأولى من نوعها بعد قرار نقابة الموسيقيين بإلزام المطربين بالغناء مع الفرقة وعدم استخدام الفلاشات الغنائية، وأوضح المايسترو «أحمد رمضان»، سكرتير نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أنّ قرار الفلاشة ملزم لكافة الفنادق وأماكن السهر والحفلات في مصر سواء في رأس السنة أو غيرها: «ده شرط مُلزم من شروط النقابة».

تشغيل الفلاشة برفقة فرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد

وأشار «رمضان»، إلى أن الشرط المُلزم أن تتكون الفرقة من 8 عازفين مهما كانت مهامهم، وعن إمكانية تشغيل الفلاشة في الحفلات: «لو تم تشغيل الفلاشة حال وجود 8 عازفين، لا يوجد ضرر، ولكن لو تم تشغيلها بدون فرقة تكون هنا العقوبة التي تضعها النقابة».

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اتخذت قرارا بعد مشكلة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، بإلزام أي مطرب بالغناء بفرقة مكونة 8 عازفين دون استخدام الفلاشة.

وكان الفنان أحمد سعد أول من تم تغريمه بسبب ذلك القرار حين أحيا حفلات غنائية بدون فرقة كاملة وتكرر الأمر مع الفنان حسن أبو الروس حين غنى في الجونة.