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مؤمن زكريا ينشر صورة خلال التأهيل: دعواتكم.. وعمار حمدي: ربنا يشفيك

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الوطن
10:58 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
مؤمن زكريا ينشر صورة خلال التأهيل: دعواتكم

مؤمن زكريا ينشر صورة خلال التأهيل: دعواتكم

نشر مؤمن زكريا، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صورة له خلال فترة التأهيل الذي يجريه بعد إصابته بضمور في العضلات.

وظهر «زكريا» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رفقة حسين عبدالدايم، مدرب اللياقة السابق بالنادي الأهلي، داعيًا الله بالتوفيق، وللمزيد من التفاصيل تابع الرابط التالي: https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/904351

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