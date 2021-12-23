شهيرة عن تمثال محمود ياسين في بورسعيد: «كان هيتبسط لو اتعمل وهو عايش»

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان راحل محمود ياسين، إن تمثال زوجها في بورسعيد الذي جرى عرضه لأول مرة اليوم في ذكرى العيد الوطني لمحافظة بورسعيد يتضمن نفس نظرة الفنان محمود ياسين، موجهة الشكر إلى شعب بورسعيد ومحافظها الذين قدروا الفنان محمود ياسين أحد أيقونات الفن المصري والسينما المصرية.

شهيرة: مصممو التمثال عملوه بحب

وأضاف «شهيرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن الدكتور عصام درويش النحات وقاعدة التمثال التي صممها طارق نوفال أخرجا التمثال بصورة جيدة وتظهر التقدير الخاص بهم لأنهما قدما عملا بحب.

ارتباط محمود ياسين ببورسعيد

وأوضحت الفنانة شهيرة أن زوجها محمود ياسين كان مرتبطا ببورسعيد بشكل مريض، متابعة: «لما أحب أشاكسوا يقول لي إلا بورسعيد دي بلد حلوة جدا ودي أحلى بلد أصلا ومسيرته الفنية بدأت من نادي المسرح في بورسعيد وشغل سفير النوايا الحسن لبرنامج الجوع الخاصة بالأمم المتحدة ولف سنوات كتيرة وقدم أعمال خيرية كثيرة».

وتابع: «جوزي مكنش بيتكلم اللهجة البورسعيدية لأن اللهجة دي خاصة بالعاملين في البحر أو اللي قعدوا سنين كتير بجوار من يعملون في البحر، أسرته كان عندهم جنينة تطرح برقوق، محمود ياسين كان هيتبسط جدا لو التمثال ده اتعمل وهو عايش، الحمدلله في تقدير من الناس كلها وجميع الهيئات، والأخلاق هي أهم حاجة، وأهم من أنك تبقى فنان عظيم تبقى على خلق عظيم».