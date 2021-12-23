عمرو محمود ياسين يغيب عن احتفالية إزاحة ستار تمثال والده: يؤلمني كثيرا

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين عن سبب عدم حضوره احتفالية إزاحة الستار، عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين ببورسعيد، والذي أقيم منذ قليل، وحضره عدد من النجوم، والاحتفال بعرضه بشكل رسمي.

عمرو محمود ياسين يكشف سبب غيابه عن الفعالية

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل الصعبة من التواجد الآن بمدينة بورسعيد لإزاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد و حضور تلك الاحتفالية».

وأضاف، «في الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيراً، وقد حاولت بكل ما استطيع أن أتواجد ولكن مسؤولية العمل والعرض على الهواء كانت عائقاً دون وجودي».

وتحدث عن والده قائلاً، «الفنان محمود ياسين أحد أيقونات الفن المصري والسينما المصرية و صاحب رصيد كبير من الأعمال الاجتماعية والوطنية والدينية، وله مشوار رائع في مجال العمل التطوعي عبر سنوات طويلة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث شغل منصب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الجوع التابع للأمم المتحدة، و لهذه الأسباب تكرمه مدينته اليوم .. كل الشكر لمحافظة بورسعيد وأهلها الكرام و رحم الله الوالد الغالي».

آخر أعمال محمود ياسين

يذكر أن الفنان محمود ياسين، من مواليد محافظة بورسعيد حيث ولد يوم 2 يونيو عام 1941، وتوفي يوم 14 أكتوبر 2020، وقدم مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات والتاريخ الفني.

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمود ياسين فيلم جدو حبيبي، الذي شارك فيه بجانب بشرى ولبنى عبد العزيز وأحمد فهمي وحسن مصطفي وسامى مغاوري وعبد الله مشرف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.