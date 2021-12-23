حظك اليوم برج الدلو الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الاستقلال والتفكير بحرية أبرز ما يميز مولود برج الدلو، فلديه من القوة لأن يدافع عن قناعاته وأهوائه، فما يعرف كذلك عن هذا البرج أنه لا يميل للزواج، كونه يتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، ولا يتنازل عنها تحت أي ظرف، كما أن أنثى هذا البرج يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك، ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.