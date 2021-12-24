الزراعة: استصلاح مليون فدان وتحديث نظم الري في صعيد مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يجري العمل على استصلاح وتجهيز مليون فدان في صعيد مصر، وتطوير وتحديث نظم الري لزيادة الرقعة الزراعية وانتاجية الأراضي، لافتا أنه تم تدشين مزرعة غرب المنيا لتثقيف ومساعدة المزارعين على استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.

الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي خالد ميري، أن حجم الرقعة الزراعية التي تعمل الدول على استصلاحها أكثر من 4 ملايين فدان والرئيس السيسي وجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعدي عليها، لأن الأرضي الزراعية ثروة قومية.

وأوضح أن مصر بها 100 مليون مواطن يعيشون في منطقة يزرعون فيها 9.4 مليون فدان، وهناك استثمارات وجهود من الدولة لإضافة 5 ملايين فدان، والدولة تسعى لزيادة المساحة المنزرعة لأن الشعب والأجيال القادمة يجب أن تجد لقمة العيش، وأن تؤمن لهم الدولة احتياجاتهم.

375 مليار جنيه أنفقت على الصعيد

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الصعيد عاني من الإهمال على مدار 40 عاما، متابعا: «نجني ثمارا زرعت منذ 2014 في محافظات الصعيد»، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 375 مليار جنيه على الصعيد منذ عام 2015، بينها 10 مليارات على البنية التحتية.

الصعيد له نصيب الأسد في «حياة كريمة»

وتابع «عملنا على ملف التكتلات الاقتصادية، عمل البرنامج امتد إلى أسيوط والمنيا، ثم التعميم في باقي المحافظات»، مشددا على الاهتمام الرئاسي بالتنمية المحلية في الصعيد.

وأشار نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن الصعيد حصل على نصيب الأسد من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تضم 35 مركزا، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مستمر حتى نهاية 2023.