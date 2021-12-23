«بحوث الإرشاد والتنمية» يشارك في الدورة الرابعة للجنة الزراعة بالاتحاد الإفريقي

شارك معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، في فعاليات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ARDWE، والمنعقدة افتراضيا عبر تطبيق ZOOM على مستوى الخبراء.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكليف محمود حسن ضيف مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

مصر تترأس الدورة الرابعة للتنمية الريفية بإفريقيا

وتهدف الفعالية إلى النظر والتوصية إلى المجلس التنفيذي للجان الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي بالعديد من وثائق السياسات والعمليات الرئيسية والاستراتجيات المختلفة في مجالات متعددة وهي «الزراعة والتنمية الريفية والثروة الحيوانية، البيئة والموارد الطبيعية، الأرصاد الجوية وتغيرات المناخ وتقليل مخاطر الكوارث، والمياه والملوحة، والحياة النباتية والحيوانية».

وتترأس مصر الدورة الرابعة الحالية واستلام الرئاسة من دولة جنوب إفريقيا، والقيام بأعمال تلك الدورة من الجلسات، ومناقشة التقارير الاستراتيجيات المختلفة، واختيار هيئة المكتب الفني لتلك الدورة الرابعة الحالية، واستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد عقد في مديرية الزراعة بالغربية ندوة إرشادية بعنوان «النانو تكنولوجي.. مفتاح المستقبل للزراعة المصرية»، ضمن سلسلة الندوات الإرشادية المتميزة التي يقدمها معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

«زراعة الغربية» تعقد ندوة «النانو تكنولوجي.. مفتاح المستقبل للزراعة المصرية»

وسيعقد البرنامج التدريبي في مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية بعنوان «دورالمنظمات الزراعية في إحداث التنمية الريفية»، كما قامت إدارة المعهد بالعمل على توعية أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى بالمركز والجامعات المصرية ومركز بحوث الصحراء بتوعيتهم في مجال النشاط البحثي للمعهد بكيفية النشر الإلكتروني بالمجلات العلمية، وأيضا بالنشر الدولي للأبحاث العلمية بالمجلات، لأعضاء الهيئة البحثية للارتقاء بأبحاثهم التطبيقية ونشرها محليا ودوليا ليستفيد من نتائجها البحثية جموع المستفيدين على مختلف المستويات الميدانية، من خلال ما يقع على مسؤولية وعاتق إدارة المعهد للعمل على الربط بين البحوث والإرشاد والزراع.