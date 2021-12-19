ارتفاع إجمالي إصابات «أوميكرون» بـ كوريا الجنوبية إلى 178 حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 12 حالة إصابة بـ المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لترتفع حصيلة الإصابات بـ المتحور في البلاد 178 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 6236 إصابة جديدة بـ«كورونا» و78 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 565098 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 4722 حالة وفاة.

وأشارت «وكالة السيطرة على الأمراض»، إلى أن عدد مرضى «كورونا» في حالات خطيرة أو حرجة بلغ 1025 مريضا.

ارتفاع حصيلة إصابات البرازيل إلى 22.2 مليون حالة

وفي البرازيل، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، تسجيل 3323 إصابة بـ«كورونا» و153 حالة وفاة.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البرازيل إلى 22212343 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 617784 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 21414318 حالة

تسجيل إصابة جديدة بـ«أوميكرون» في الضفة الغربية المحتلة.. وخضوع رئيس الوزراء الأردني إلى الحجر

عربيا، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بـ«أوميكرون» في الضفة الغربية المحتلة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «الكيلة»، لـ الإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحالة الجديدة لسيدة فلسطينية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتم نقل العدوى إليها عن طريق نجلها.

وكانت الوزارة الفلسطينية، أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل أول 3 إصابات بـ المتحور الجديد لـ3 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وطوباس كانوا قادمين من الإمارات والأردن.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، أن رئيس وزراء البلاد بشر الخصاونة، سيخضع للحجر المنزلي بعد إصابة أحد أبنائه بـ«كورونا».

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة ب «أوميكرون». وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن حصيلة الإصابات بـ المتحور الجديد، ارتفعت إلى 24968 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «السورمرية» الإخبارية العراقية.

الشرطة البريطانية تستخدم الهراوات في تفريق المحتجين على «قيود كورونا»

بدورها، استخدمت الشرطة، أمس السبت، الهراوات في تفريق المحتجين على «قيود كورونا» بساحة البرلمان في العاصمة «لندن». وطالب المتظاهرون بإلغاء جوازات «كورونا» وإلزامية الكمامة في الأماكن العامة.

وفي إيطاليا، قال مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوفا الإيطالية، أندريا كريزانتي، إن «أوميكرون» يغير الموقف بشكل تام في بلاده، مضيفا في تصريحات تليفزيونية، أمس الأول الجمعة، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح كورونا معرضون هم أيضا للإصابة بـ المتحور الجديد، وأن الأعراض ليست خطيرة عليهم

ودعا كريزانتي، إلى حظر تحاليل الكشف السريع عن «كورونا»، وقال إن الكمامات من نوع «إف إف بي 2» في المطاعم، والملاهي والمدارس، يجب أن تكون إلزامية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.