فيلم «أبو صدام» يتصدر الإيرادات في ثاني أيام عرضه بـ 192 ألف جنيه

حقق شباك تذاكر الأفلام المعروضة في السينما أمس الخميس إيرادات بلغت 675.735 جنيهًا، وفقا لبيان صادر من شركة دولار للتوزيع، حيث يتنافس 8 أفلام في دور العرض السينمائية، أبرزهم «أبو صدام»، و«ريتسا».

فيلم أبو صدام يتصدر إيرادات السينما

وتصدر فيلم «أبو صدام» الإيرادات، حيث حقق 192,350 جنيها، في ثاني أيام عرضه في السينمات، والذي يدور حول «أبو صدام» سائق التريلا الذي يعود إلى عمله من خلال مهمة إلى الساحل الشمالي، ويحدث له العديد من المواقف.

«فيلم أبو صدام» بطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم سيد رجب، علي الطيب وعلي قاسم وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج نادين خان.

أبطال فيلم مربع برمودا

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «مربع برمودا»، الذي حقق إيرادات بلغت 168,461 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، وغيرهم من الفنانين، من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

فيلم برا المنهج يحقق 180,093

أما فيلم «برا المنهج» لماجد الكداوني جاء في المركز الثالث بتحقيق إيرادات وصلت إلى 180,093 جنيهًا، والذي تدور أحداثه حول الطفل «عمر»، الذي يحاول مواجهة تنمر أصدقائه عليه ويدخل إلى أحد البيوت المسكونة.

وجاء في المركز الرابع فيلم «ريتسا»، الذي حقق إيرادات بلغت 74,529 جنيها، وهو من بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، وغيرهم من الفنانين تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

كما حقق فيلم «المحكمة» إيرادات بلغت 23,669 جنيها، وجاء في المربتة الخامسة، والعمل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، وجميلة عوض، ويسرا اللوزي، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

إيرادات فيلمي عروستي والنمس والجن

بينما جاء فيلم «عروستي» في المركز السادس، محققا إيرادات بلغت 14,976 جنيها، هو من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد.

ويليه في المركز السابع فيلم «النمس والجن» للفنان محمد هنيدي، الذي بلغت إيراداته 7,239 جنيها.

وتزيل قائمة الإيرادات فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز، حيث حقق إيرادات بلغت 14,418 جنيهًا.