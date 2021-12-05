إيرادات شباك التذاكر أمس السبت.. «المحكمة» بالمقدمة و«200 جنيه» يتذيل القائمة

حقق شباك التذاكر للأفلام السينمائية المعروضة ليلة أمس السبت، إيرادات ضئيلة، حيث بلغت إيرادات جميع الأفلام 377,596 جنيهًا، بحسب شركة التوزيع.

وتشهد دور العرض السينمائية الفترة الحالية التنافس بين 9 أفلام وهي «المحكمة، عروستي، العارف، فرق خبرة، الإنس والنمس، ماكو، 200 جنيه، البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين، موسى».

فيلم المحكمة

وتصدر فيلم المحكمة إيرادات أمس، بإجمالي 200,090 جنيهًا، وهو من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، وجميلة عوض ويسرا اللوزي، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

فيلم عروستي

جاء فيلم عروستي في المركز التاني، حيث حقق إيرادات 77,866 جنيهًا، الفيلم بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، تأليف مصطفى البربري ومن إخراج محمد بكير.

فرق خبرة

أما فيلم فرق خبرة، فجاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 20,691 جنيهًا، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي، سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، فضلا عم مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، من تأليف وإخراج شريف نجيب.

فيلم النمس والإنس

ويليه فيلم النمس والإنس، والذي حقق إيرادات بلغت 38,957 جنيهًا، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، وسيناريو وحوار شريف عرفة، كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.

فيلم العارف

أما فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، فحقق إيرادات 8,410 جنيهات، ويشاركه البطولة أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين

وحصد فيلم البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين، إيرادات بلغت 28,203 جنيهات، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم ماكو

يليه فيلم ماكو الذي حقق 3,055 جنيها، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم ومحمد حفني، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

موسى و200 جنيه

بينما حقق فيلما موسى و200 جنيه إيردات ضعيفة جدا، حيث حصد موسى 219 جنيها، بينما لم يحصل فيلم 200 جنيه على أكثر من 105 جنيهات في شباك تزاكر دور العرض السينمائية مساء أمس.