غرفة السياحة تبدأ استقبال بيانات الشركات الراغبة في تنظيم العمرة.. غدا

تبدأ غرفة شركات السياحة غدا، وحتى 2 يناير المقبل، تلقي بيانات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة لهذا العام، وقال «أسامة عمارة»، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنّ وزارة السياحة والأثار أخطرت الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام بموافاة الغرفة ببياناتها كأحد الإجراءات التحضيرية المؤهلة لتوثيق عقود وكالة العمرة.

ضرورة توخي الحذر في إدخال البيانات

وأضاف أنّ الكتاب الدورى رقم 279 لسنة 2021 الذي عممته غرفة شركات السياحة على كافة الشركات السياحية تحت شعار «هام وعاجل»، أعلن عن تلقى البيانات الخاصة بالشركات الراغبة في تنظيم العمرة بدايةً من غدٍ السبت وحتى يوم 2 يناير المقبل عن طريق الدخول لموقع الغرفة وتبويب «بيانات خاصة»، لملء البيانات المطلوبة، حتى تتمكن الغرفة من موافاة وزارة السياحة بتلك البيانات في أسرع وقت ممكن.

وطالب «عمارة»، الشركات بتوخي الدقة أثناء إدراج البيانات والحذر الشديد حرصا على عدم ظهور أي عقبات مستقبلا نتيجة الخطأ في عملية إدخال البيانات.

أولى رحلات العمرة ستنطلق فبراير المقبل

ومن جهته قال «ناصر تركي»، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، لافتًا إلى أنّ الشركات السياحية ستبدأ غدا السبت في الإجراءات التنفيذية للعمرة من خلال توثيق عقود وكالة العمرة والتسجيل عبر المنصة السعودية وبوابة العمرة المصرية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من الضوابط الصحية التي تم وضعها هذا العام للمواطنين المصريين المسافرين لآداء العمرة، أهمها حصول كافة المسافرين على جرعتي التطعيم بأمصال كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن من مر على تلقيه الجرعة الثانية، 6 أشهر، سيحصل على جرعة ثالثة قبل السفر لآداء العمرة، موضحا أنّ كافة المتوجهين للعمرة سيجرون تحليلين pcr كورونا أحدهما قبل السفر للعمرة والآخر قبل العودة إلى مصر، فضلا عن تقديم شهادة صحية بخلوه من الأمراض قبل سفره من مصر.

وأشار إلى أنّ الضوابط الصحية تشمل أيضًا سفر أطباء مع المعتمرين على نفس الرحلات لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين حتى عودتهم، فضلا عن اتخاذ العديد من الإجراءات حال ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا سواء في السعودية أو بمصر بما يكفل الحفاظ على أرواح المصريين.