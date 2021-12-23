الغرف السياحية: الدولة سمحت بالعمرة استجابة لملايين المصريين

وجه ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لمسئولي الدولة ووزارة السياحة والآثار الذين استجابوا لرغبة الملايين من المصريين فضلا عن شركات السياحة وسمحوا للمواطنين المصريين بأداء العمرة هذا العام بالرغم من الصعوبات الصحية التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا وتحوراته المتتالية.

جرعة تعزيزية ثالثة من مصل كورونا وأطباء يرافقون المعتمرين

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موافقة الحكومة على السماح بـ فتح العُمرة جاء مشروطا بالحفاظ على أرواح المواطنين المصريين منذ سفرهم لأداء العمرة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن من خلال العديد من الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الضوابط الصحية تشمل ضرورة حصول كافة المسافرين للعمرة على جرعتي التطعيم بأمصال كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه من مر على حصوله على الجرعة الثانية من مصل كورونا 6 أشهر سيحصل على جرعة تعزيزية ثالثة قبل السفر لأداء العمرة.

وأوضح أن كافة المتوجهين للعمرة سيجرون تحليلين «pcr» كورونا أحدهما قبل السفر للعمرة والآخر قبل العودة إلى مصر، فضلا عن تقديم شهادة صحية بخلوه من الأمراض.

الشركات تبدأ الأسبوع المقبل في التقدم للغرفة بأوراق تنظيم العمرة

وأكد أن الضوابط الصحية تشمل أيضا سفر أطباء مع المعتمرين على نفس الرحلات لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إليها، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات سيتم اتخاذها على الفور حال ارتفعت نسب الإصابات بـ فيروس كورونا سواء بالسعودية أو بمصر بما يكفل الحفاظ على أرواح المصريين.

أولى رحلات العمرة ستطلق خلال فبراير المقبل

وأوضح «تركي» أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق بداية من شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أن الشركات ستبدأ من الأسبوع المقبل التقدم بالأوراق الخاصة بتنظيم العمرة، فضلا عن البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.

وعن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لهذا العام قائلا لم تحدد عددا معينا للمعتمرين المصريين هذا العام حيث سيرتفع العدد تدريجيا في حال عدم حدوث أية تدهور في الحالة الوبائية لفيروس كورونا سواء بمصر أو بالسعودية، متابعا «في حال سارت رحلات العمرة بشكل طبيعي خلال رجب فمن الممكن أن ترتفع الأعداد خلال شهر شعبان وهو ما سيتكرر خلال شهر رمضان».