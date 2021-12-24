القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى في أبوظبي

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى كليفلاند كلينك في أبو ظبي، للوقوف على حالات المرضى من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

المكتب العمالي يزور مستشفى كليفلاند كلينك

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه إلى أنها زارت مستشفى كليفلاند كلينك في إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بأبوظبي، وبناء على طلب السفير شريف البديوي، حيث تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة الملحق العمالي، وبمصاحبة المسؤولين بالمستشفى، وتمت زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء.

الاطمئنان على حالة المصريين المتواجدين بالمستشفى

وأضافت الملحق العمالي أن إدارة المستشفى أبلغتنا بوجود حالات من المرضى المصريين ليس لديهم أي تواصل مع أحد من أسرهم، ويطلبون مساعدة السفارة للتواصل، وتم عمل لقاء معهم بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم، وتم إرسال مكاتبة رسمية من المستشفى للسفارة بالأسماء ليتسنى للقسم القنصلي اتخاذ اللازم للتوصل لأهلهم وذويهم في مصر وطمأنتهم.

كما تم إبلاغهم اهتمام وتحيات وتمنيات وزير القوى العاملة والسفير بالشفاء العاجل للجميع، وتم تزويدهم بأرقام هواتف الملحق العمالي، ومكتب التمثيل العمالي، للتواصل فيما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدى المرضى ارتياحهم التام بتلك الزيارة.