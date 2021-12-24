نتيجة كلية الشرطة.. الأكاديمية تستقبل الطلاب غدا استعدادا لبدء الدراسة

عقب إعلان نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2022/ 2021، يتوجه الطلاب صباح غدٍ السبت إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للإطلاع على التعليمات، ومعرفة أرقام السرايا التي سيتم إلحاقهم بها، ثم يغادرون لتجهيز قائمة المتطلبات الشخصية والعودة لبدء البرنامج التدريبي يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

محاضرات

ويتوجه السبت 2450 طالبًا إلى مقر الأكاديمية، حيث يجتمع بهم قيادات كلية الشرطة عقب إعلان النتيجة، ويتم تنظيم محاضرات عن نظام الدراسة بالكلية والتعليمات التي سيلتزمون بها، وتقسيم الطلاب على سرايا الكلية ثم يغادرون على أن يعودوا يوم الإثنين أو الثلاثاء للانتظام في الدراسة.

وبلغ إجمالي المتقدمين 62 ألفا و544 طالبا، بينهم 37 ألفا و554 طالبا، والثانوية الأزهرية 2944 طالبًا، والثانوية الأمريكية 393 طالبًا والثانوية البريطانية 51 طالبًا.

توزيع الطلاب حسب المجموع والتقدير

وقال مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم إنه بالنسبة لتقديرات الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 48 طالبا حاصلا على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و9 طلاب حاصلين على درجة الامتياز، و186 طالبا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، و739 طالبا جيد جدا، وتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، منهم 55 طالبا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، و30 طالبا امتياز، و108 طلاب بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف و354 طالبًا بتقدير جيد جدا.

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أنّ إجمالي المتقدمين لكشف الهيئة بلغ 12 ألفا و669 طالبًا، والمستهدف قبولهم منهم 2450 طالبًا، منهم 5 آلاف و558 طالبًا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 1000 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 4 آلاف و278 طالبًا، مستهدف منهم 1400 طالب، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 395 طالبًا، مستهدف منهم 50 طالبًا.