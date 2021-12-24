القوى العاملة: ندوة للسلامة والصحة المهنية في بورسعيد بحضور 16 شركة

نظّمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة «سلامتك تهمنا»، حضرها 37 من مسؤولي السلامة في 16 شركة بقطاع الكيماويات، بمقر شركات كابسي للدهانات والبويات، بحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء عبد العزيز الدالي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمجموعة الشركات.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأكد السيد السنجابي، مدير المديرية، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحرص على القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركات، وحماية الشركات وبيئة العمل بها، فضلا عن الحرص على المترددين عليها، وتأثير ذلك على اقتصاد مصر والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأي إصابة أو مرض مهني.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الشركة على المجهودات التي تقوم بها مديرية القوى العاملة بالمحافظة للحفاظ على العاملين في مختلف المنشآت وتأمين بيئات العمل المختلفة .

وأهدى رئيس الشركة، مدير مديرية القوى العاملة، درع الشركة تقديرا لدورة الفعال فى إرساء مبادئ السلامة والتوعية اللازمة للعاملين بالمنشآت، وكيفية إزالة المخالفات وتطبيق كافة أحكام القانون .

وقامت الكيميائية «هالة الجندي»، مفتش السلامة والصحة المهنية، بشرح الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومخاطر بيئة العمل وكيفية التحكم بها وخاصة المخاطر الكيميائية طبقاً للمادة 211 من القانون، كما قامت كل من رشا عكاشة، ومروة علي، ودعاء أبو الوفا بمكتب عمل الجنوب والضواحي بإلقاء المحاضرة الثانية والتي تناولت شرح الباب الثاني والرابع من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن عقود العمل وأنواعه والإجازات الرسمية والسنوية وحقوق وواجبات العمال التي نص عليها القانون.

تسليم شهادات لـ 200 من العاملين بالمنطقة الأزهرية في سوهاج

من جهة أخرى، شهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، ختام احتفالية تسليم شهادات إتمام التدريب الذي نفذه مركز سوهاج للثقافة العمالية لـ 200 من العاملين بالمنطقة الأزهرية بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.

وفي مستهل الاحتفالية نقل مدير المديرية تحيات وزير القوى العاملة محمد سعفان للحضور موجهاً لهم رسالة الوزير بالاهتمام بتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التي أصبحت ضرورة للحفاظ على حياة العمال ومقدرات المنشأت من آلات ومعدات وضرورة نشر الوعي داخل كافة الأوساط العمالية لمواجهة كافة التحديات.

وقال مدير المديرية، إنّ التدريب شمل شرحًا لحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وفقا للقواعد القانونية الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، فضلا عن ما ورد بقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 .