جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الجداول التفصيلية لامتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس المحافظة للمواد العملية والنظرية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 3 يناير للعملي و17 يناير المقبل للصف الأول و18 يناير للصف الثاني لامتحانات النظري.

وتستعرض «الوطن» جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي لطلاب محافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 3 يناير المقبل كالتالي:

مواعيد امتحانات نصف العام الصف الأول الإعدادي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات نصف العام الصف الأول الإعدادي المواد النظرية اعتبارا من 8 ونصف صباحا كالتالي:

- 17 يناير اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

- 20 يناير الهندسة ساعتان و العلوم ساعتان.

- 23 يناير اللغة الأجنبية الأولى ساعتان والجبر والإحصاء ساعتان.

- 25 يناير الدراسات الاجتماعية ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.

جدول امتحانات المواد النظرية للصف الثاني الإعدادي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات نصف العام الصف الثاني الإعدادي المواد النظرية كالتالي اعتبارا من 8 ونصف صباحا كالتالي:

- 18 يناير الجبر والإحصاء ساعتان واللغة الأجنبية ساعتان.

- 22 يناير اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.

- 24 يناير الهندسة ساعتان والدراسات الاجتماعية ساعتان.

- 26 يناير العلوم ساعتان.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية القليوبية

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية كاملة كالتالي:

النقل الأول العام والرياضي والصم والمكوفين من 17 يناير إلى 25 يناير.

النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين من 18 يناير إلى 26 يناير.

النقل الإعدادي المهني من 29 يناير إلى 3 فبراير.

الإعدادية المهنية من 20 يناير إلى 26 يناير.

الإعدادية العامة والرياضية من 29 يناير إلى 3 فبراير

الإعدادية الصم والمكفوفين من 29 يناير إلى 3 فبراير.