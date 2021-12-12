وكيل تعليم القليوبية: منع تجاوزات مديري المدارس بكل حسم

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية تناول ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين حيث جرى التوجيه بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة.

وكيل التعليم يوجه بسرعة التدخل لحل المشكلات

شدد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على مديري الإدارات ببحث المشاكل التي تواجه القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس والتأكد منها وعرضها عليه شخصيا، ومنع أي تجاوز من مديري المدارس مع ضرورة المتابعة اليومية وتكثيف المتابعات والمرور علي المدارس بصفة دورية لحصر المشاكل التي تواجهها المدارس وإيجاد حل لها وفق الإمكانات المتاحة.

تكليف مدير الإدارات بالمرور اليومي على المدارس

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات بالمرور اليومي على المدارس وحصر الإيجابيات والسلبيات والخطوات التي قام بها مدير الإدارة لتحسين العملية التعليمية وعرضها عليه شخصيا.

وأكد وكيل تعليم القليوبية، الانتهاء من التطعيم لجميع العاملين، والتشديد على التباعد الاجتماعي بالفصول والإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام أي مقررات غير مقررات الوزارة، ومنع الدعاية لأي كتب ومقررات خارجية، وتشجيع توظيف القنوات التعليمية، والتأكيد على ترشيد الطاقة والمياه والموارد المتوفرة في المنشآت التعليمية.

وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين بالمدارس والمنشآت التعليمية،و التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه وحظر جمع أي مبالغ من أولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.