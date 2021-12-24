سعر حديد التسليح اليوم الجمعة.. وشعبة البناء: أسعار جديدة الأسبوع المقبل

تترقب أسواق حديد التسليح خلال الأيام المتبقية من العام الجاري سعر جديد لأسعار حديد التسليح، وسط استقرار دام أكثر من 60 يوما، كما شهد تراجعًا في الأسعار على الصعيد العالمي.

وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب عن إنتاج العالم «64 دولة» من الصلب الخام خلال شهر نوفمبر الماضي إن مصر من الدول التي زاد فيها حجم الإنتاج بنسبة 30%.

الإعلان عن أسعار جديدة الأسبوع المقبل

وقال احمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركات ستعلن الأسبوع المقبل عن الأسعار الجديدة لحديد التسليح، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها وفقا لأسعار المواد الخام عالميا «البليت» ومعطيات السوق الراهنة.

وأوضح أن السياسة التسعيرية التي اتبعتها شركات حديد التسليح على مدار العام الكامل وتركزت على دفع السوق المحلي نحو الاستقرار، مضيفًا أن تجار ووكلاء مواد البناء عانوا من الركود تراجع المبيعات.

وأكد أن إنتاج المصانع المحلية يكفي احتياجات السوق ولدينا صناعة قوية يجب دعمها، متوقعًا استقرار الأسعار حتى نهاية العام الجاري مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وعمليات البناء، وكذلك المخزون.

أسعار الحديد محليا

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم الجمعة 24 ديسمبر، على الصعيد المحلي.

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

أسعار الخامات عالميًا

سجّلت أسعار خامات حديد التسليح عالميًا تراجعا سعريًا، اليوم الجمعة 24 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:

- يباع خام الحديد بسعر 121.5 دولارًا.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارًا.

- خردة الصلب بسعر 25 دولارًا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارًا.

- يباع حديد التسليح بسعر 705 دولارًا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا.

- يباع المسطحات بسعر 790 دولارًا.

- يباع الرصاص بسعر 2319.5 دولار.

- يباع النحاس بسعر96070 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2824.5 دولار.