العليا للحج: انطلاق رحلات العمرة في فبراير وجرعة لقاح معززة للمسافرين

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار، إنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، موضحا أنّ المواطنين المصريين سيؤدون العمرة هذا العام خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة ستبدأ من غد السبت وحتى يوم 2 يناير المقبل، تلقي بيانات الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للعام الهجرى 1443 ،لافتا إلى أن الشركات التي لن تسجل بياناتها لن يسمح لها بتنظيم العمرة هذا العام .

الضوابط الصحية للعمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن موافقة الحكومة على السماح للمواطنين المصريين بآداء العمرة هذا العام جاء مشروطا بضوابط صحية مشددة، لافتا إلى أنه يجوز للجنة جوائح كورونا إلغاء رحلات العمرة في أي وقت حال حدوث أي تدهور في الوضع الوبائي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام شملت ضوابط صحية تكفل الحفاظ على حياة المواطنين المصريين المسافرين للعمرة لهذا الموسم .

شهادة صحية بالخلو من الأمراض

وأوضح «تركي»، أن على كل فرد متقدم لأداء العمرة تقديم شهادة صحية من أحد المستشفيات التى سيتم تحديدها بخلوه من الأمراض خاصة التنفسية والمزمنة، فضلا عن ضرورة أن يكون المتقدم للعمرة حاصلا على جرعتي التطعيم بأحد الأمصال المضادة لكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن تكون الشهادة مختومة بـqr code، لافتا إلى أن المواطنين الذين مر على تطعيمهم فترة 6 أشهر سيحصلون على جرعة تعزيزية من مصل كورونا قبل سفرهم لآداء المناسك .

وأشار عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة والأثار إلى أن كافة الرحلات الجوية التي تقل المعتمرين سيكون بصحبتها أطباء لمرافقة المعتمرين والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحا أن هناك إجراءات طبية سيتم تطبيقها على المعتمرين الذين سيصابوا بكورونا خلال تواجدهم بالمملكة من العزل والانتقال للمستشفيات وحتى الشفاء والعودة إلى أرض الوطن.