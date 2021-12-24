أول تعليق من «حسن شاكوش» على تشبيه صابر الرباعي لصوته بأصوات المطربات

أبدى مؤدي المهرجانات حسن شاكوش سعادة بالغة إزاء وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

وكان صابر الرباعي، علق علي صوت «شاكوش»، في تصريحات تليفزيونية قائلاً: «حسن شاكوش لديه طبقة من الغناء ليست موجودة لدى الكثير من الفنانين الرجال، وهذه الإمكانيات ليست متوفرة في كل الأصوات لدى الفنانين، وقريبة من طبقات الأصوات لدي المطربات».

وأعاد «شاكوش»، نشر تصريح صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلق عليه بقوله: «الحمد لله، ده شرف ليا، وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي».

نقابة الموسيقيين تسحب الترخيص السنوي لحسن شاكوش

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، قررت سحب الترخيص السنوي لمؤدي المهرجانات «حسن شاكوش»، بعد إساءته لمهنة الطبالين في حفله الغنائي بمنطقة الساحل الشمالي بقوله: «كل بنت طبال بتطلع رقاصة»، وهو ما أثار غضب عازفي الإيقاع الذين طالبوا هاني شاكر بإتخاذ إجراء عنيف بحق صاحب أغنية «بنت الجيران».

وجاء هذا القرار بعد مشاجرة «حسن شاكوش»، مع المطرب رضا البحراوي خلال الحفل نفسه، وهو ما تم رصده وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت النقابة حينها إحالة المطربين للتحقيق.

النقابة توقف عدد من مطربي المهرجانات عن الغناء

وتضمن قرار سحب الترخيص السنوي لحسن شاكوش، إيقاف عدد من مطربي المهرجانات عن الغناء، أبرزهم «حمو بيكا، أبو ليلة، مُسلم، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، شكّل، عمرو حاحا، كزبرة وحنجرة».