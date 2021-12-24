حكاية سيدة حررت طفلها من عصابة مسلحة بعد الخطف.. طلبت 3 ملايين جنيه فدية

استقلت سيارتها الملاكي بصحبة طفلها البالغ من العمر 6 سنوات،عائدة من الإسكندرية، ظلت تحدث سائقها الخاص خلال رحلة عودتها تشجيعًا له حتى ينتبه للطريق، بينما كان طفلها بجانبها على المقعد الخلفي يغط في نوم عميق، وعندما قاربت الرحلة على الانتهاء، فوجئت بشابين يشيران للسائق ويقطعان الطريق أمامه فاضطر للوقوف وبعدها هجما عليها وخطفا طفلها بعد أن قاما بتهديدها وسائقها بالقتل.

حزن يمزق القلب

كاد الحزن يمزق قلب السيدة الشابة «منى فتحي»، البالغة من العمر 36 سنة، عندما خطفت العصابة فلذة كبدها منها وكان الخوف والرعب يملأ قلب الطفل الصغير وهو مجبر في أول مرة على فراق والدته في مشهد عنف وترويع للسيدة التي لم تملك سوى دموعها المنهمرة وصرخاتها البائسة دون أن تشفع لها لدى الجناة.

مرارة الفراق

قرابة ساعة من المرار والفراق والأسى مرت على السيدة وكأنها دهرًا حتى جاءها اتصالًا من العصابة أخبروها بطلب فدية 3 ملايين جنيه فكان الاتصال بمثابة عودة روحها فوافقت على الفور دون تردد وفي دقائق جهزت المبلغ وهو عبارة عن مليون جنيه نقدي و2 مليون جنيه سبائك ذهبية وأسرعت في تقديمها لهم وكأنها لا شيئًا ذا قيمة بجانب عودة فلذة كبدها التي كانت تستعد لتفديه بروحها.

عودة الطفل

كان حضن عودة طفلها بمثابة عودة نسيم الحياة للأم التي لم تتمالك نفسها من الفرحة وفي اليوم التالي للواقعة توجهت إلى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا بالواقعة أمام المقدم أحمد دسوقي مأمور القسم وشرحت ما حدث معها وبدأت أجهزة الأمن في أعمال الفحص وباستجواب سائقها تبين أنه وراء تنفيذ الجريمة وأنه خطط للواقعة واستعان باثنين من جيرانه في محافظة كفر الشيخ وأخبرهما بخط سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي وحضرا ونفذا الجريمة.

معاينة مسرح الجريمة

ألقت المباحث القبض على الجناة الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات واقتادتهم النيابة إلى مكان الواقعة وقاموا بتمثيل الجريمة في حضور قوة أمنية من مباحث الجيزة أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا أيضًا بتهمة خطف الطفل .