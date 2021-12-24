طقس الإسكندرية اليوم غائم جزئيا ودون أمطار

شهد طقس الإسكندرية حالة من الاستقرار بعد توقف الأمطار الغزيرة، اليوم الجمعة، التي ضربت المحافظة منذ أسبوعين دون توقف في نوة الفيضة الصغري، حيث هدوء الرياح نسبياً مع توقف للأمطار وطقس غائم جزئياً، بالتزامن مع تراجع معدل الاستعداد من قبل شركة الصرف الصحي في المحافظة، وتوقعات باستمرار هذا الطقس لمدة يومين وعودة الأمطار مع نوة رأس السنة.

أمطار على الإسكندرية

وكانت مدينة الإسكندرية، شهدت طقسا غير مستقر خلال الأسبوعين الماضين، وتساقط الأمطار الغزيرة دون توقف وتسببت في تعطيل الدراسة داخل المدارس عدة أيام بسبب النوة الشديدة التي ضربت المدينة برياح شديدة ثم هدأت مع استمرار تساقط الأمطار بغزارة دون توقف حتى أمس الخميس، ثم بدأ الطقس في الهدوء نسبياً مع توقعات بعدم تساقط الأمطار خلال اليوم وغدًا.

الصرف الصحي في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن عمال الشركة تمكنوا خلال الأسبوعين من سحب كافة المياه التي تراكمت بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت وشهدت تراكمات لبعض الشوارع وداخل المدارس وتمت السيطرة عليها، مع تسيير حركة المرور بشكل طبيعي، لافتاً إلى أنه تم نشر وتمركز 100 سيارة و40 بدالة في 75 منطقة ساخنة بمختلف أحياء محافظة الإسكندرية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار على مدار 24 ساعة.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم نشر وتمركز سيارات ومعدات شركة صرف صحي الإسكندرية بطول الكورنيش وبالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها والبالغ عددها 75 منطقة للعمل علي رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة وجودها بسبب غزارة الأمطار، لافتاً إلى تراجع معدلات الاستعداد لحين بدء النوة الجديدة.