حظك اليوم برج الحمل السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتقد البعض أن مولود برج الحمل يملك شخصية مغرورة، ولكنه غير ذلك بل أنه واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، يتمتع بالشجاعة والحزم، يحب أن يكون متميزا، كما يعرف عن هذا البرج أنّه دائمًا ما يأخذ المبادرة في عمل أي مهام، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل والصحة ويجعلك ذلك تبدو نشيطا، ورغم الضغوط تحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للقيام بواجبك تجاه من حولك ويمكنك أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.