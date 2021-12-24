حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، يتمتع بالشجاعة والحزم، يحب أن يكون متميزا، كما يعرف عن هذا البرج أنّه دائمًا ما يأخذ المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس وعطارد معاكسان.. ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.