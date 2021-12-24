حظك اليوم برج الثور الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الثور أنهم يحبون الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس، كما أنهم أشخاصاً حساسون، ويتميّزون بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك، ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.