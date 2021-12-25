حظك اليوم برج السرطان السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية خجوله بشكل كبير، وبالرغم من ذلك هفو يعشق الخروج لقضاء وقت مميز مع الأشخاص المقربين منه، وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل والصحة ويجعلك ذلك تبدو نشيطا، ورغم الضغوط تحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للقيام بواجبك تجاه من حولك ويمكنك أن تؤثر في الجميع.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.