حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك أصحاب برج الجوزاء شخصية جذابة وملفتة للأنظار، كما تتمتع بشخصية مرحة مليئة بالحيوية وجدية وواقعية، ورغم ذلك لا يُفضّل أن يتخذ نشاطا معينا أو حتّى وظيفة مُعينة ويلتزم بها، فهو يهوى التنوع والتجدد ويكره الروتين والجمود، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في وضع معاكس.. وعليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك، ومن المهم أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.