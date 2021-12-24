مقتل وإصابة 109 فى حريق عبارة جنوب بنجلاديش

اندلع حريق هائل في عبارة نهرية مزدحمة جنوب بنجلاديش في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما أسفر عن مقتل 39 على الأقل وإصابة 70 شخصا آخرين، حيث قفز ركاب من السفينة وسبحوا إلى الشاطئ، حسبما أفاد مسؤولون.

واندلع الحريق في نحو الساعة الثالثة صباحًا على متن العبارة إم في أفيجان -10 التي كانت تقل 800 راكب قبالة ساحل منطقة جالوكاتي، ومسافرة من دكا، العاصمة، إلى بارغونا، على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الجنوب، وقفز العديد من الركاب في النهر هربا من النيران، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

70 مصاب في حريق عبارة بنجلاديش

وشكلت الحكومة لجنتين للتحقيق في الحريق وأمرتهما بتقديم تقرير عن النتائج التي سيتوصلون إليها في غضون ثلاثة أيام.

وقال ضابط الإطفاء كمال الدين بويان، الذي قاد عملية الإنقاذ، إن الحريق ربما بدأ في غرفة المحركات، وقال إن 15 سيارة إطفاء استغرقت قرابة ساعتين للسيطرة على الحريق، موضحا أن العبارة نُقلت إلى الشاطئ بعد إخماد الحريق، وقضت سيارات الإطفاء ثماني ساعات أخرى في تبريدها.

وأوضح ضابط الشرطة معين الحق إن رجال الإنقاذ انتشلوا 37 جثة من النهر، بينما توفي شخصين متأثرين بجروحهما في طريقهما إلى المستشفى، وجرى نقل جميع المصابين السبعين إلى المستشفى، بعضهم مصاب بحروق شديدة.

حريق في سفينة إيرانية

في سياق متصل ،كشفت وكالة أنباء «إرنا»، الإيرانية عن اندلاع حريق ضخم أول امس في سفينة شحن بميناء «دير»، جنوب إيران، كانت قادمة من الإمارات، متوجهة إلى ميناء ماهشمر جنوب غرب إيران، دون أن يتم تحديد سبب الحريق بحسب ما نقلته عنها وكالة أنباء «رويترز».

وقال «يونس باربرز»، حاكم مدينة دير بمحافظة بوشهر الإيرانية، إن السفينة رست في ميناء دير نتيجة الظروف المناخية غير المواتية، منوها إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة الذى يتكون من 5 أفراد،