تسليم المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» باستاد المنصورة

سلّم علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، دراجات المرحلة الثالثة ضمن مبادرة «درجتك صحتك»، «لشباب الدقهلية» باستاد المنصورة الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الحصول على الدراجة من خلال وزارة الشباب والرياضة

وقال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية: «تقدم وزارة الشباب والرياضة دراجات مدعومة في مبادرة «درجتك صحتك» بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة أو البوابة الإلكترونية».

مبادرة دراجتك صحتك أقل من سعر السوق

وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن سعر الدراجة الجبلي يباغ Phoenix 2605 ذات العجل العريض بمبلغ 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا، وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.

وأشار إلى أن جرى إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة بعد ما لاقت المرحلتين السابقتين استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصري، وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم بأهمية ممارسة الرياضة.