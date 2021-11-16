عرض حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية على CBC الليلة

تعرض قناة cbc العامة حفل النجم صابر الرباعي، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، الليلة، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

أغاني حفل صابر الرباعي

يقدم «الرباعي» خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، في مقدمتها «جرحي ما شفي» و«ما تخفش مني» و«عز الحبايب» و«عمري الجديد» و«يا عسل» و«سيدي منصور» و«ضاقت بيك».

CBC الناقل الحصري للمهرجان

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات عدد من النجوم، من بينهم الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان علي الحجار والفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق والفنانة فايا يونان والموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن المهرجان كرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، خلال حفل الافتتاح، وهم: الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر».

كما جرى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».