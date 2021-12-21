حصاد 2021.. أزمات «الموسيقيين» مع مطربي المهرجانات

شهد العام 2021 حالة من الجدل بين نقابة المهن الموسيقية والنقيب الفنان هاني شاكر، وبين عدد من مؤديي المهرجانات، والتي وصلت أحيانا إلى الشطب وسحب تصريح الغناء السنوي، وترصد السطور التالية، كواليس ما حدث بين الموسيقيين ومؤدي المهرجانات خلال 2021.

كواليس أزمة «الموسيقيين» ومؤديي المهرجانات

- فى شهر يناير حذّرت نقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن التمثيلية، من السماح لحمو بيكا بالتمثيل، لأنّه لا يعد عضو مشتغل أو منتسب بالموسيقيين.

- شهد شهر يونيو 2021 أول قرار جريء من النقابة، وهو إيقاف 4 من مؤديي المهرجانات من الغناء في أي حفل غنائي بالساحل الشمالي «حمو بيكا، عنبة، موزة، ومسلم».

- في شهر يوليو وافقت هيئة المنشأت السياحية على قرار الموسيقيين، ونفذت قرارها بعدم السماح لمؤديي المهرجانات الغناء دون تصريح.

- شهد شهر أغسطس التحقيق مع الفنان عمر كمال، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يردد ألفاظ خارجة في إحدى الحفلات الخاصة، لكن كمال نفى التحقيق وأكد أنّ الفيديو قديم.

التحقيق مع عمر كمال مرتين وسحب تصريح حسن شاكوش

- الأزمة الكبرى والعنيفة التي شهدتها النقابة خلال 2021، كانت أزمة الفنان الشعبي رضا البحراوي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث تبادلا الشتائم والسباب، بعدها جرى إيقاف رضا البحراوي شهرين، وجرى سحب تصريح الغناء الخاص بحسن شاكوش لإساءته لشعبة عازفي الإيقاع في النقابة.

- شهد شهر سبتمبر2021، منع أي مؤدي مهرجانات من الغناء في حفل جماهيري دون الاستعانة بـ8 عازفين في الحفل.

- في أكتوبر 2021 أصدرت النقابة بيانا بإيقاف 20 مؤدي مهرجانات من الغناء بسبب عدم استكمال أوراقهم، وتقديم شهادات مزورة، وكان أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وحسن شاكوش وعنبة ومسلم، وعلى إثرها دخل هاني شاكر فى مشادة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

- شهد شهر نوفمبر 2021، قرار منع الفنان محمد رمضان من الغناء، قبل التحقيق معه في نقابته التمثيلية وإخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق، بسبب مخالفته قرار النقابة بخلع الملابس.

- وشهد الشهر ذاته التحقيق مع الفنان عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر، بعد تغيير كلمات أغنية «بنت الجيران» أثناء غنائها في المملكة العربية السعودية، وقال إنّه غيّر الكلمات لأن السعودية أرض طاهرة لا يسمح فيها بغناء تلك الكلمات، وأدى التحقيق إلى إنذاره.