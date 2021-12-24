«لو طالب في ثانوي» ماذا تفعل حال سقوط السيستم أثناء الامتحان؟

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أقاويل الطلاب وتساؤلاتهم حول ماذا يجب أن يفعلوا في حال تعرضهم لمشكلة في السيستم أثناء الامتحانات، وبدوره أوضح "شوقي" موقف الطالب حال سقوط السيستم، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2022.

ماذا يفعل الطالب في حال تعرضه لمشكلة في السيستم أثناء أداء الامتحان

وكتب شوقي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه إذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان، سيتم عقد امتحان له مرة أخرى.

كيف يتم التأكد من ادعاء الطالب بسقوط السيستم

وتزامنًا مع تأكيد وزير التربية والتعليم حيال من يتعرض لمشكلة في السيستم وإعادة الامتحان له، يتساءل الكثيرون عن الآلية التي من خلالها يمكن معرفة أن الطالب بالفعل تعرض لمشكلة تقنية أم أنه ادعى ذلك لصعوبة الامتحان، وهو ما أوضحه مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال المصدر إن الوزارة تستطيع كشف من يدعي سقوط السيستم أو تعرضه لمشكلة تقنية بالفعل وتكون تفاصيل اللجان مثبتة بالوزارة ومتاحة لها من غرف التحكم، حيث إن ذلك لن يكون حسب هوى الطالب، لافتا إلى أن الوزارة لديها سيستم مركزي يثبت تعرض الطالب لمشكلة تقنية أم لا، لأن التابلت عندما يتعرض لأزمة تقنية أو فصل للإنترنت، فإن ذلك يظهر على الشاشات أمام غرفة التحكم المركزية ويتم معرفة الطالب ورقم لجنته ومدرسته.

جدول اختبارات منتصف العام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي الحالي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تجرى امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22 يناير 2022 حتى الأربعاء الموافق 2 فبراير.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة بين الأحد 23 يناير، وحتى الخميس 3 فبراير.