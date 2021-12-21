«التعليم»: الامتحانات الورقية لـ«أولى وثانية ثانوي» لا تشمل كل المواد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتباراً من أول يناير المقبل 2022 لمراحل التعليم قبل الجامعي، ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع الإدارات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع المدارس والوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الامتحانات الورقية المقرر عقدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات والمدارس، مؤكدين أنه سيجري وضع الأسئلة لتراعي الوقت المحدد للإجابة على جميع أسئلة الامتحان سواء المقالية التي تعقد ورقياً أو الموضوعية التي تعقد على أجهزة التابلت.

الامتحانات الورقية لا تشمل جميع المواد الدراسية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لا تشمل جميع المواد الدراسية، موضحة أنها تشمل مواد اللغات كعنصر أساسي ومهم مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، مشددة على الطلاب بضرورة مراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وتابعت المصادر، بأن الامتحانات ستكون متوسطة ولا تشمل أي تعقيد، وتراعي الوقت المحدد للامتحان لأن زمن الإجابة على الأسئلة المقالية جزء من زمن الإجابة على الامتحان كاملاً، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات ومواعيد الأسئلة.

ونوهت المصادر، بأن الامتحانات الورقية يتم تصحيحها في المدرسة، مشددة على جميع المعلمين بضرورة سرعة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات ومراعاة الخطة الزمنية لتوزيع المقررات.

«شوقي»: امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونياً بنظام الـ«أوبن بوك»

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونياً بنظام الـ«أوبن بوك»، موضحاً أن الأسئلة ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.