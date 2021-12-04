حسن الرداد: علاقتي بإيمي سمير غانم على أحسن ما يكون

حرص النجم حسن الرداد على نفي كل الشائعات التي طالت علاقته العاطفية بزوجته النجمة إيمي سمير غانم، في الفترة الأخيرة، قائلا: «عشان أنفي كل الشائعات، علاقتي العاطفية بإيمي على أحسن ما يكون».

وأضاف «الرداد»، خلال حديثه مع برنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»: «الحمد لله إحنا مستقرين عاطفيًا، الحمد لله، يمكن بس زي ما كل الناس عارفة، الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا جميعًا، بس الحمد لله يعني علاقتنا العاطفية، وعشان كمان أنفي الشائعات، على أحسن ما يكون».

وطالب النجم السينمائي، من جمهوره عدم تصديق أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام، موضحًا أن الكثير من الشائعات طالته في الفترة الأخيرة، سواء كانت تخص أعماله أو حياته الشخصية.

سمير غانم مدرسة ومن أطيب الشخصيات

وتطرق النجم حسن الرداد، خلال نفس الحوار، للحديث عن النجم الراحل سمير غانم، قائلًا: «من أطيب الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومينفعشي طبعًا أتكلم عليه كدا ربع كلمة، إن شاء الله نبقى نطلع مع بعض تاني، عشان أتكلم عليه وأديله حقه باستضافته، لأنه قد ما هو كان فنان ومدرسة، ومجاش زيه في الوطن العربي، وأقوى فنان ارتجال في الوطن العربي».

أتمنى إعادة تقديم فيلم «الشقة من حق الزوجة»

وحين سؤال عن النجم الراحل محمود عبدالعزيز، أكد أنه يحبه بدرجة كبيرة، ويتمنى أن يُعيد في يوم من الأيام تقديم فيلمه «الشقة من حق الزوجة»، مشيدًا في الوقت ذاته بنجل النجم الراحل، النجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز.

أتمنى تقديم سيرة عمر الشريف بفيلم سينمائي

وحول أي النجوم السينمائية التي يفضل أن يقدم سيرتها الذاتية في عمل سينمائي، أشار إلى أنه يحب النجوم رشدي أباظة وعمر الشريف وأحمد رمزي بشكل كبير جدًا، لكنه يفضل أن يقدم فيلم عن حياة عمر الشريف.

ووجه «الرداد» شكر كبير إلى كل جمهوره، بعدما ساندوه هو عائلته في الفترة الأخيرة بعد وفاة النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.